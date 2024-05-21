Суд в Кузбассе отправил на принудительное лечение маньяка Спесивцева

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Кемеровский областной суд отправил серийного убийцу Александра Спесивцева на принудительное лечение в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры области.

По данным ведомства, Спесивцев совершал деяния, которые подпадают под признаки составов преступлений, предусмотренных статьей "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

Суд установил, что в период с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев, проявляя особую жестокость, нанес множественные удары колюще-режущим предметом 15 лицам, 11 из которых были несовершеннолетними. Все жертвы скончались от полученных травм.

Кроме того, летом 1996 года мужчина удерживал в своей квартире мальчика, причинял ему физическую боль, лишал пищи, воды, наносил множественные удары, подвергая его жизнь опасности. Мальчику удалось сбежать, он остался жив.

Ранее австрийского маньяка 88-летнего Йозефа Фритцля, который использовал свою дочь Элизабет в сексуальных целях и удерживал ее в подвале на протяжении 24 лет, призвали освободить после признания неопасным. Его адвокат Астрид Вагнер попросила перевести мужчину в дом престарелых.