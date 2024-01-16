Австрийского маньяка Фритцля призвали освободить после признания неопасным

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Адвокат австрийского маньяка 88-летнего Йозефа Фритцля, использовавшего свою дочь Элизабет в сексуальных целях и удерживавшего ее в подвале на протяжении 24 лет, Астрид Вагнер призвала перевести мужчину в дом престарелых, а также она будет добиваться его условно-досрочного освобождения после того, как его признали больше не представляющим опасности для общественности. Об этом сообщает Sky News.

Фритцля приговорили к пожизненному заключению в 2009 году. Его обвиняли в том числе в использовании дочери в качестве сексуальной рабыни, инцесте, насилии, убийстве одного из своих детей вследствие невнимательного отношения. На тот момент ему было 73 года.

Телеканал со ссылкой на австрийские СМИ уточняет, что сейчас у преступника диагностировали деменцию, в психиатрическом заключении постановили, что он больше не представляет опасности. Позднее суд может решить, стоит ли переводить мужчину в обычную тюрьму из тюрьмы строгого режима.

Между тем его адвокат выразила надежду на перевод Фритцля в дом престарелых. Согласно местным законам, приговоренные к пожизненному сроку могут попросить об условно-досрочном освобождении через 15 лет. У Фритцля они прошли в 2023 году. Сам мужчина признал свою вину в 2009-м.

В апреле 2008 года в больницу города Амштеттен в тяжелом состоянии с непонятными болевыми симптомами доставили девушку Керстин, у нее была записка с просьбой оказать медицинскую помощь. Врачи не могли установить характер заболевания и обратились через общественность с призывом, чтобы откликнулась ее мать, которая могла бы прояснить недуг.

Позднее полиция отыскала ее мать – 42-летнюю Элизабет. Уточнялось, что она находилась в очень плохом психическом и физическом состоянии. Она согласилась дать показания только после заверений, что ей больше никогда не придется контактировать со своим отцом, которым и был Фритцль.

После этого началось расследование дела. Выяснилось, что мужчина использовал Элизабет как свою сексуальную рабыню с 11 лет. В 1984 году он одурманил ее успокоительными средствами, заманил в подвал, надел наручники и запер в помещении. С тех пор женщина жила в подвале и родила там семерых детей, один из которых скончался вскоре после появления на свет. По показаниям дочери, его тело сжег отец.

Элизабет долгое время была в розыске, ее данные передали Интерполу. Предполагалось, что она попала в секту. Супруга обвиняемого уверяла, что ничего не знала о действиях Фритцля.

Ранее суд в Иркутске приговорил "ангарского маньяка" Михаила Попкова, ранее осужденного к пожизненному сроку, еще к 10 годам колонии особого режима. Уже находясь в заключении, серийный убийца признался в новых преступлениях. Он указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин.

В июле 2023 года СК РФ завершил расследование трех эпизодов преступлений мужчины. Два эпизода убийства были совершены им в Иркутске, еще одно – в Ангарске, уточняли в ведомстве.

Всего на счету Попкова не менее 84 убийств на территории Иркутской области. Все убийства были совершены им в период с 1992 по 2010 год в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их районах.

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