Обвиняемые в теракте в "Крокусе" Исломовы и Касимов обжаловали продление ареста

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы, а также Алишер Касимов (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловали постановление суда о продлении им ареста до 22 августа 2024 года.

Представители Басманного районного суда Москвы рассказали Агентству "Москва" о регистрации апелляционной жалобы на соответствующее решение инстанции.

Суд постановил продлить арест Исломовым и Касимову 17 мая. Данное заседание проводилось в закрытом режиме. Этим же постановлением на тот же период был продлен срок содержания под стражей и непосредственным исполнителям теракта – Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде и Шамсидину Фаридуни (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ни один из них не стал обжаловать это решение суда.

Кроме того, под стражей на тот же срок будут оставаться оказавшие террористам поддержку при совершении преступления Джумахон Курбонов, Назримад Луфтуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Зоир Шарипзода (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда там должен был состояться концерт группы "Пикник". Преступники проникли в здание и начали стрелять по посетителям, после чего спровоцировали крупный пожар. Теракт унес жизни 144 человек, ранения и травмы получили более 550 человек.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что главный организатор этого теракта оставался за границей. Глава ведомства подчеркнул, что сотрудники российских спецслужб близки к раскрытию его личности. Однако он отметил, что не может делать более конкретных заявлений во время ведения следственных действий.