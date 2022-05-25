Суд оштрафовал ресторан Моргенштерна на 1,5 млн рублей за продажу алкоголя без лицензии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Ресторан "Кайф", принадлежащий рэперу Алишеру Моргенштерну (признан иноагентом на территории России), оштрафовали на полтора миллиона рублей за продажу спиртного без лицензии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Арбитражный суд столицы.

В ходе проверки алкоголь был найден в большом ассортименте за и под барной стойкой, на стеллажах, в шкафу и холодильниках, при этом часть продукции была вскрыта.

"Проверяющие составили опись алкогольной продукции на девяти листах (926 единиц) и изъяли ее", – отмечается в судебном акте.

В суде представитель заведения уточнил, что спиртное продается компанией "Барные танцы", которая является субарендатором части помещений и чьи реквизиты есть на чеках. Однако, как уточнил представитель департамента торговли и услуг, доказательств арендного использования помещений данной организацией не установлено, весь алкоголь хранился в помещениях ресторана "Кайф".

В результате в суде пришли к выводу, что договор субаренды является мнимой сделкой. Единственной целью совместной работы двух юридических лиц в заведении являлась розничная продажа спиртного в отсутствии лицензии.

Ранее Замоскворецкий суд столицы принял решение рассмотреть жалобу Моргенштерна (признан иноагентом на территории России) на внесение его в перечень иноагентов 29 июня.

6 мая Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов рэпера Моргенштерна. Из материалов ведомства следует, что музыкант получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd, кроме того, часть средств поступала ему и с Украины. Также отмечалось, что рэпер занимался политической деятельностью.

