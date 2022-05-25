Суд рассмотрит жалобу Моргенштерна на внесение его в список иноагентов 29 июня

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Замоскворецкий суд столицы рассмотрит жалобу рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом на территории России) на внесение его в перечень иноагентов 29 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

"Суд принял наше исковое заявление и назначил дату его рассмотрения на 10:00 по московскому времени 29 июня", – отметил Жорин.

Ранее сообщалось, что суд оставил жалобу Моргенштерна (признан иноагентом на территории России) на признание его иноагентом без движения. Причиной стало неполное указание истцом своих данных и представителя. Кроме того, не был указан факт вручения копии иска ответчику и не предоставлен документ об уплате госпошлины.

6 мая Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов рэпера Моргенштерна. Из материалов ведомства следует, что музыкант получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd, кроме того, часть средств поступала ему и с Украины. Также отмечалось, что рэпер занимался политической деятельностью.

