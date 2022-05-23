Суд оставил жалобу Моргенштерна на признание его иноагентом без движения

18:01
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Исковое заявление представителя Алишера Моргенштерна (признан иноагентом на территории России) об обжаловании решения о внесении артиста Минюстом РФ в список иностранных агентов оставлено без движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.
Причиной стало неполное указание истцом своих данных и своего представителя. Кроме того, не был указан факт вручения копии иска ответчику и не предоставлен документ об уплате госпошлины.
Недостатки в жалобе истец может устранить до 17 июня.
Ранее представитель рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом на территории России) обжаловал в Замоскворецком суде Москвы решение о внесении музыканта Минюстом РФ в список иностранных агентов.
6 мая Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов рэпера Моргенштерна. Из материалов ведомства следует, что музыкант получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd, кроме того, часть средств поступала ему и с Украины. Также отмечалось, что рэпер занимался политической деятельностью.
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