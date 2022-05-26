Комиссия завершила расследование крушения самолета Ил-112В в Подмосковье – СМИ

Комиссия завершила расследование причин крушения военного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке. Об этом со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее заключение подписано, однако итоги расследования публиковаться не будут.

Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета 17 августа. На борту находились опытные летчики-испытатели – Герой России Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Никто не выжил.

В качестве основных версий крушения рассматривались техническая неисправность и ошибка пилотирования. После СМИ сообщили, что причинами падения стали потеря газодинамической устойчивости правого двигателя и мощный "керосиновый" пожар, возникший через пять минут после взлета.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

