Экстремалы вновь взобрались на колесо обозрения "Солнце Москвы"

На строящееся колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ вновь взобрались экстремалы. Четверо молодых людей прыгнули вниз с парашютами с самой вершины аттракциона и засняли свой полет на квадракоптер. Внизу их уже ждала полиция. Об этом сообщили СМИ.

Эти смельчаки стали не первыми незаконными посетителями аттракциона. На прошлой неделе кадрами оттуда поделились руферы. По данным ТАСС, личности молодых людей уже известны. Они будут привлечены к ответственности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.