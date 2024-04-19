Новости регионов: крушение военного самолета произошло в Ставропольском крае

В Ставропольском крае разбился военный самолет. Один член экипажа погиб, двое выжили, поиски еще одного продолжаются. Об этом заявил губернатор региона. По предварительным данным Минобороны, причиной крушения стала техническая неисправность.

Тем временем более двух тысяч человек эвакуировали из зоны подтопления в Тюменской области. Вода в регионе уже вплотную подобралась к городу Ишим и селу Казанское, однако дамбы все еще сдерживают паводок. По данным властей, таких масштабных паводков в области не было с 1947 года.

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