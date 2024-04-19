Фото подозреваемого в убийстве московского мотоциклиста появилось в Сети

В Сети появилось фото подозреваемого в убийстве московского мотоциклиста из-за парковки. Им оказался 21-летний мужчина. Известно, что его везут на допрос в Следственный комитет, ему должны будут избрать меру пресечения.

Помимо подозреваемого, под арестом находятся его отец, знакомый и дядя. Кроме того, в квартире 21-летнего мужчины обнаружили 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.

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