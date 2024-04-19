Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным жителям столицы. Торжественная церемония прошла в Белом зале мэрии.

"У нас традиция – награждать государственными наградами в преддверии майских праздников, светлой Пасхи, которая выпала на майские праздники в этом году, и, самое главное, 9 Мая. <...> Мы вспоминаем героев, которые защищали нашу страну, которые спасли ее, восстановили", – подчеркнул мэр.

По словам градоначальника, сейчас Москва и вся страна как никогда нуждаются в талантах и добросовестном труде, который поддерживает экономику в условиях санкционного давления. Собянин подчеркнул, что РФ буквально объявили экономическую войну, однако страна не сомневается в своей победе, поскольку есть люди, которые "вкладывают свою душу и сердце" в ее процветание.

"Спасибо вам за работу. Поздравляю с наградами", – добавил он.

По поручению Владимира Путина Собянин вручил следующие государственные награды:

орден Почета;

орден Дружбы;

орден Пирогова;

медаль Луки Крымского;

медаль "За труды в культуре и искусстве";

медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Также мэр передал благодарности и почет­ные грамоты главы государства. Некоторым жителям столицы присвоены почетные звания РФ "Заслужен­ный работник культуры", "Заслуженный врач" и "Заслужен­ный учитель".

За плодотворную деятельность на протяжении многих лет во благо столицы москвичам вручили городские награды и присвоили звания:

знак отличия "За безупречную службу городу Москве" L лет;

почетная грамота правительства Москвы;

почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы";

звания "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный строитель города Москвы" и "Почетный работник транспорта города Москвы".

Ранее премии правительства Москвы вручили молодым исследователям и разработчикам. Всего ученые получили 50 премий по два миллиона рублей.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отметила, что чаще всего двигателями науки и прорывных технологий становятся молодые люди, что заметно по ежегодному росту участников самой премии.

