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19 апреля, 14:15

Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины из-за парковки в столице

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины из-за парковки в столице

Подозреваемый в убийстве москвича из-за парковки задержан

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Задержан подозреваемый в убийстве московского мотоциклиста из-за парковки в столице. Также под арестом находятся отец, знакомый и дядя подозреваемого. На данный момент криминалисты работают с автомобилями, на которых скрывался злоумышленник.

В ночь на 19 апреля в уголовном деле появились новые факты. По словам официального представителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой, в квартире подозреваемого в убийстве в ходе обыска обнаружены и изъяты более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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