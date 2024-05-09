Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской и Курской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что силы и средства ПВО находятся в боевой готовности для отражения возможной атаки.

Губернатор Александр Гусев также сообщил в телеграм-канале об опасности атаки беспилотников в Воронежской области.

Утром 6 мая ВСУ атаковали легковой автомобиль и две "ГАЗели", которые перевозили сотрудников свинокомплекса. Трагедия произошла в районе села Березовка Борисовского района Белгородской области. В результате атаки погибли 8 человек.

Чуть позже ВСУ совершили повторную атаку на автомобиль в Борисовском районе региона. В результате мужчина получил ранение. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавшего доставили в Центральную районную больницу.

