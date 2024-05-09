РФ не пригласила на парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва не стала направлять приглашения на парад Победы послам и официальным лицам недружественных стран, однако это не относится к представителям ветеранских общественных организаций из данных государств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нет, недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут. Они не приглашались эти годы, начиная с 2022-го, потому что режимы в этих странах проводят – сформулируем это как недружественную политику, это такой термин введен, – но на самом деле они проводят агрессивную политику в отношении нашей страны", – приводит ее слова ТАСС.

Захарова подчеркнула, что Москва считает стремление стран нанести России "стратегическое поражение" как ведение гибридной войны.

Официальный представитель МИД отметила, что решение не приглашать послов и официальных лиц не относится к представителям ветеранских общественных организаций из недружественных стран.

В параде Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая, будут задействованы свыше 9 тысяч человек, 70 единиц техники и две авиагруппы. Кроме того, на Красной площади можно будет увидеть и участников СВО.