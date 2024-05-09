Движение на внешней стороне 81-го километра МКАД затруднено из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На внешней стороне 81-го километра МКАД в районе съездов №81 и 82 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внешней стороне 81го километра МКАД (в районе съездов №81 и 82) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что движение в районе ДТП затруднено, доступна одна полоса из пяти. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее на внутренней стороне 67-го километра МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла в районе станции метро "Мякинино". Одного из участников ДТП отбросило на обочину.

