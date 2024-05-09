Песков заявил, что аномальная погода в Москве не помешает параду Победы

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Погода никак не скажется на параде Победы, для российских военных это не является препятствием. Такое заявление сделал исполняющий обязанности пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

"Судя по прогнозу, погода действительно будет достаточно аномальная. Но это никак не скажется. Мы будем надеяться. Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием", – заявил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале ведущего Павла Зарубина.

Песков подчеркнул, что 9 мая – это главный праздник в стране, и заявил, что погода не будет препятствием. Он также сообщил, что для тех, кто будет смотреть парад на трибунах, приготовят пледы.

В параде Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая, будут задействованы свыше 9 тысяч человек, 70 единиц техники и две авиагруппы. Кроме того, на Красной площади можно будет увидеть и участников СВО.

9 мая ожидается облачная с прояснениями погода, мокрый снег и порывы ветра до 15–20 метров в секунду.