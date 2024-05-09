Bloomberg: российские миллиардеры начали возвращать активы на родину

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Российские миллиардеры стали возвращать активы на родину из-за угрозы их конфискации. Об этом со ссылкой на нескольких попавших под санкции российских миллиардеров сообщает агентство Bloomberg.

Собеседники агентства рассказали, что сейчас они вынуждены вести бизнес только в России и строить свою жизнь на родине.

В материале упоминается 26 миллиардеров, чье общее состояние насчитывает около 350 миллиардов долларов. Авторы отмечают, что их средний возраст составляет 63 года и от решения этих людей, в какой стране и как передавать свое наследство, зависит развитие экономики и всех отраслей бизнеса.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что использование доходов от замороженных российских активов Евросоюзом является законной процедурой. Он пояснил, что перед тем, как использовать доходы от активов, в ЕС сверились с международным правом и установили отсутствие их принадлежности кому-либо.

