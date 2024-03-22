22 марта, 18:26Политика
Шольц назвал законным использование доходов от замороженных активов РФ
Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что использование доходов от замороженных российских активов Евросоюзом является законной процедурой. Об этом сообщает ТАСС.
"Для начала я считаю огромным прогрессом использование прибыли (от активов РФ), а также ее направление на военную помощь. Хочу подчеркнуть, что с правовой точки зрения это совершенно безопасные действия", – заявил Шольц.
Он пояснил, что перед тем, как использовать доходы от активов, в ЕС сверились с международным правом и установили отсутствие их принадлежности кому-либо.
Сейчас, по словам Шольца, Еврокомиссия работает над созданием основы для использования доходов. В перспективе их будут направлять на покупку боеприпасов и оружия для украинской армии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал обсурдными заявления о том, что доходы от активов РФ никому не принадлежат. Он заявил, что они принадлежат держателям активов.
Читайте также
- США хотят выпустить облигации на 50 млрд долларов под залог активов РФ – СМИ
- Песков заявил, что РФ использует все механизмы ответа на конфискацию активов