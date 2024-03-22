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22 марта, 18:26

Политика

Шольц назвал законным использование доходов от замороженных активов РФ

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что использование доходов от замороженных российских активов Евросоюзом является законной процедурой. Об этом сообщает ТАСС.

"Для начала я считаю огромным прогрессом использование прибыли (от активов РФ), а также ее направление на военную помощь. Хочу подчеркнуть, что с правовой точки зрения это совершенно безопасные действия", – заявил Шольц.

Он пояснил, что перед тем, как использовать доходы от активов, в ЕС сверились с международным правом и установили отсутствие их принадлежности кому-либо.

Сейчас, по словам Шольца, Еврокомиссия работает над созданием основы для использования доходов. В перспективе их будут направлять на покупку боеприпасов и оружия для украинской армии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал обсурдными заявления о том, что доходы от активов РФ никому не принадлежат. Он заявил, что они принадлежат держателям активов.

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