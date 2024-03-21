Песков заявил, что РФ использует все механизмы ответа на конфискацию активов

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Российская сторона будет использовать все механизмы для ответа на конфискацию активов РФ, предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако он уточнил, что Москва не планирует поступать зеркально.

"Мы задействуем все возможные судебные механизмы – те, которые доступны сейчас, по мере появления в будущем будем задействовать все возможные на тот момент. <...> На основе взаимности мы будем – не зеркально", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь главы государства сделал акцент на том, что механизмы будут применены в том объеме, в котором это будет отвечать интересам России.

20 марта Еврокомиссия утвердила предложение использовать доходы от российских замороженных активов для поддержки Украины.

В свою очередь, Песков заявил о неизбежности ущерба Европе от использования доходов от активов РФ. По его мнению, это путь в сторону разрушения юридических основ европейского и международного права.



Новости мира: в ЕС придумали, как использовать замороженные активы РФ