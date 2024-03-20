ЕК утвердила предложение использовать доходы от активов РФ для поддержки Киева

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Еврокомиссия утвердила предложение использовать доходы от российских замороженных активов для поддержки Украины, сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, которого цитирует РИА Новости.

По словам замглавы ЕК, теперь предложение рассмотрят на саммите Евросоюза 21–22 марта.

По данным СМИ, первые выплаты Украине начнутся уже в июле 2024 года. Кроме того, предлагается ежегодно пересматривать цели финансирования из доходов от замороженных активов. Не исключается, что первый пересмотр пройдет в начале 2025 года.

20 марта стало известно, что глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил с идеей забрать прибыль от замороженных активов РФ на военную поддержку Украины. С его слов, около 90% прибыли будут перечислять через Европейский фонд мира, а еще 10% поступят в бюджет ЕС для перечисления Киеву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что предложение Борреля по изъятию доходов от замороженных российских активов представляет собой путь в сторону разрушения юридических основ европейского и международного права.

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что страны Европы после подобного решения станут объектом преследования на многие десятилетия.

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