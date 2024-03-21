США хотят выпустить облигации на 50 млрд долларов под залог активов РФ – СМИ

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США предложили странам G7 создать структуру для выпуска облигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов, обеспеченных прибылью от российских замороженных активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, обсуждения находятся на ранней стадии. Однако некоторые страны, в том числе Германия и Франция, уже высказали озабоченность идеей.

В материале агентства говорится, что поступления от предполагаемого размещения облигаций по объему близки к 60 миллиардам долларов предполагаемой американской помощи Украине. Один из источников считает, что реализация инициативы может принести больше 50 миллиардов долларов.

Ранее Еврокомиссия утвердила предложение использовать доходы от российских замороженных активов для поддержки Украины. По данным СМИ, первые выплаты Украине начнутся уже в июле 2024 года.

