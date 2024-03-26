Часть возвращенных РФ активов использовалась для финансирования Киева – генпрокурор РФ

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Российские прокуроры в 2023 году помогли вернуть в собственность РФ компании и активы более чем на триллион рублей, средства от некоторых направлялись ранее на финансирование террористической деятельности Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова генпрокурора России Игоря Краснова.

С его слов, российские ведомства в прошлом году приложили усилия для укрепления экономической основы РФ, в том числе по возвращению утраченного имущества. С помощью суда прокуроры добились восстановления контроля страны над десятками стратегических предприятий, чья продукция важна для укрепления обороноспособности и развития экономики России, указал Краснов.

Генпрокурор подчеркнул, что компании выбыли из собственности РФ незаконным путем.

"Более того, часть их средств направлялась даже на финансирование террористической деятельности со стороны Украины. Исходя из реальной стоимости активов, сумма составляет более триллиона рублей", – заявил Краснов.

Он поручил разбираться с противоправным отчуждением компаний и недвижимости в целях вывода активов за рубеж, в том числе в ходе банкротства, а также оспаривать незаконные сделки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными рассуждения Евросоюза о доходах от замороженных активов РФ, которые Брюссель считает никому не принадлежащими. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что они принадлежат держателям активов.