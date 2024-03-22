В Бельгии заявили, что изъятие доходов от активов РФ будет трудно переварить финрынкам

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Принудительное изъятие Евросоюзом (ЕС) доходов от активов РФ должно быть "юридически пуленепробиваемым", иначе финансовые рынки не справятся с потенциальными проблемами. Об этом сообщил бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо.

"Бельгия в любой момент готова передать доходы от налогов на прибыль от российских активов Украине, однако что касается самих активов, то здесь нужен определенный уровень финансовой стабильности", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, продолжил премьер, ЕС не сможет направить изъятые доходы от активов России на восстановление Украины, если та потерпит поражение. В связи с этим он считает целесообразным отправить средства на поставки оружия.

Де Кроо добавил, что в данный момент основным является предложение Еврокомиссии (ЕС) и дипломатической службы ЕС о переводе на оружие 90% изъятой прибыли от активов России.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС может к 1 июля этого года отправить один миллиард евро доходов от активов РФ для закупок оружия Киеву, если получится быстро закончить разработку механизма и изъятия.

До этого глава Евродипломатии Жозеп Боррель предложил забрать прибыль от замороженных активов РФ и перевести ее на военную поддержку Киева. По его словам, порядка 90% доходов будут перечислять через Европейский фонд мира, еще 10% поступят в бюджет ЕС для перечисления Украине.

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