ЕС надеется к 1 июля перевести 1 миллиард евро от активов РФ на оружие Киеву

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Евросоюз сможет уже к 1 июля перевести 1 миллиард евро доходов от российских активов для закупок оружия Украине, если выйдет быстро завершить разработку механизма их изъятия. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

"Мы могли бы направить первый миллиард уже к 1 июля, если нам удастся быстро завершить разработку механизма их изъятия", – сказала она.

При этом саммит глав государств и правительств ЕС не согласовал практических решений об экспроприации доходов от замороженных суверенных активов России. Вместо этого в итоговом заявлении саммита было поручено продолжить работу над предложениями Еврокомиссии и дипслужбы ЕС о перенаправлении доходов от замороженных активов России на нужды Украины.

20 марта стало известно, что глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил с идеей забрать прибыль от замороженных активов РФ на военную поддержку Украины. С его слов, около 90% прибыли будут перечислять через Европейский фонд мира, а еще 10% поступят в бюджет ЕС для перечисления Киеву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что предложение Борреля по изъятию доходов от замороженных российских активов представляет собой путь в сторону разрушения юридических основ европейского и международного права.

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что страны Европы после подобного решения станут объектом преследования на многие десятилетия.

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