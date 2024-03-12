МИД пообещал ответ Швейцарии в случае конфискации госактивов России

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МИД РФ вызвал диппредставителя Швейцарии в Москве Кристину Марти Ланг, заявив ей протест из-за решения швейцарского парламента начать разработку юридических основ механизма, который позволит конфисковывать российские государственные активы в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Акцентировано, что российская сторона решительно осуждает данный шаг швейцарских властей, грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета", – говорится в сообщении.

Послу также было заявлено, что какое-либо посягательство на государственную собственность РФ будет являться не чем иным, как воровством. В случае реализации таких идей ответные меры Москвы будут неизбежны, заключили в МИД.

Ранее посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что возможная передача Киеву замороженных активов РФ нанесет удар по репутации Швейцарии как правового государства и надежного финансового центра.

Дипломат назвал противоправной конфискацию суверенных активов России, как и любой другой страны.

До этого стало известно, что члены парламента Швейцарии одобрили использование правительством страны замороженных средств российского Центробанка для восстановления украинской стороны. Речь идет о сумме в примерно 8,5 миллиарда долларов.

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