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Путин проводит встречу с Мирзиеевым в Кремле
Фото: ТАСС/POOL/EPA/EVGENIA NOVOZHENINA
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого Путин провел отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а ранее в Кремле состоялся саммит Евразийского экономического союза.
"Весна, лето скоро – мы фрукты, овощи ждем из Узбекистана, как и в прошлом году", –заявил глава российского государства.
Путин подчеркнул, что Россия из года в год увеличивает объем закупок продуктов из Узбекистана и пообещал, что так будет и дальше.
Саммит ЕАЭС прошел в Москве 8 мая. Среди гостей не только участники союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), но и партнеры по СНГ. Вечером прошел традиционный дружеский обед для глав делегаций, на него также был приглашен кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес.
Путин заявил, что экономика России в 2023 году росла темпами выше мировых