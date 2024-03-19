Путин заявил, что юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая

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Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Москве 8 мая. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с главой коллегии союза Бакытжаном Сагинтаевым.

"Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия, 8 мая мы это планировали. Здесь, в Москве, будем проводить", – сказал президент РФ.

В разговоре с главой коллегии Путин сообщил, что такие мероприятия организовываются всегда с удовольствием. Он также обещал принять в Москве всех коллег.

Ранее диппредставитель РФ в Армении заявил, что Москва ожидает в мае увидеть на саммите премьер-министра Никола Пашиняна. В 2024 году Армения председательствует в ЕАЭС.

