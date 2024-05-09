ПВО уничтожила два БПЛА в небе над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ПВО ночью уничтожила два беспилотника самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Клинцовским районом", – написал он.

Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений, а оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее в селе Щетиновка Белгородской области участник территориальной самообороны пострадал из-за атаки украинского FPV-дрона по автомобилю. Мужчину ранило осколками в нижнюю конечность, его госпитализировали и оказали ему необходимую медпомощь.

До этого украинский беспилотник ударил по автомобильной газозаправочной станции в Шебекине Белгородской области.