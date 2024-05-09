ПВО РФ за ночь сбила 15 снарядов РСЗО и 6 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ПВО РФ сбила 15 реактивных снарядов, выпущенных по Белгородской области из РСЗО Vampire, а также 6 беспилотников над тремя регионами России. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что пятнадцать реактивных снарядов и один БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, два БПЛА сбиты над территорией Брянской области и три БПЛА – над Курской областью.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, по предварительный информации, пострадали семь взрослых и один ребенок.

Кроме того, в результате обстрела различные разрушения в Белгороде были выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах, а в области, в поселке Дубовое, были повреждены 4 частных жилых домовладения и 3 автомобиля.