Байден привел неверные экономические данные, пытаясь оправдать рост инфляции

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Президент США Джо Байден привел неверные экономические данные и обвинил в росте инфляции своего предшественника Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

"Она [инфляция] была 9%, когда я пришел к власти", – заявил он.

При этом инфляция в США достигла 9,1% лишь в июне 2022 года, когда Байден уже занимал президентское кресло. На момент его прихода к власти в январе 2021 года инфляция составляла 1,4%.

На данный момент рост инфляции в США в годовом исчислении в марте составил 3,5%.

Байден рассказал, что в 2021 году ему удалось пообщаться с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался еще в 2017 году. За несколько дней до этого, президент США заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году.

