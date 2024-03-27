Большинство считает Байдена более слабым главнокомандующим, чем предшественники – опрос

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Президент США Джо Байден уступает своим предшественникам в качестве главнокомандующего страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Rasmussen Reports.

Участникам был задан вопрос, является ли президент Байден более сильным или более слабым военнокомандующим, чем его недавние предшественники.

Более половины респондентов (53%) ответили, что он является более слабым, чем те, кто занимал эту должность до него. 24% участников сочли Байдена более сильным главнокомандующим и 20% заявили, что он приблизительно равен своим предшественникам.

Социологический опрос проводился онлайн и по телефону с 18 по 20 марта с участием 1114 человек.

Ранее в США проводился опрос, согласно которому две трети американцев уверены в снижении умственных способностей Байдена.

До этого две трети американцев сочли 2023 год плохим для США.

