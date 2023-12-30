Большинство американцев назвало уходящий год плохим для США – СМИ

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Две трети американцев сочли уходящий 2023 год плохим для США. Об этом свидетельствует опрос Fox News.

Уходящий год оценивают как плохой для США 66% респондентов – этот результат на 1% лучше аналогичного опроса, проведенного в конце 2022 года, отмечается в материале. Лишь 24% опрошенных назвали 2023 год хорошим.

При этом 53% американцев назвали 2023 год плохим персонально для себя и своей семьи. В прошлом году такую оценку давали 52% респондентов.

Опрос проводился 10–13 декабря среди 1007 зарегистрированных избирателей компаниями Beacon Research и Shaw & Company Research.

Ранее стало известно, что почти 50% американцев поддерживают инициативу провести расследование в рамках процедуры импичмента против президента Соединенных Штатов Джо Байдена. При этом 58% опрошенных уверены, что нынешний американский президент вовлечен в бизнес-инициативы своего сына Хантера Байдена.

До этого сообщалось, что порядка 48% американских избирателей считают, что Соединенные Штаты тратят чересчур много средств на оказание военной и финансовой помощи Киеву.



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