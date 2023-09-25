Уровень одобрения работы Байдена установил антирекорд – СМИ

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Рейтинг одобрения лидера США Джо Байдена снизился до минимального значения за все время его президентства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные NBC News.

Согласно результатам телефонного опроса, проведенного с 15 по 19 сентября, деятельность Байдена на посту президента США одобряют лишь 41% избирателей, не одобряют – 56%.

59% процентов респондентов не одобряют то, как президент решает экономические вопросы. На вопрос об одобрении внешней политики Байдена 53% опрошенных ответили отрицательно.

Кроме того, 74% опрошенных отметили, что возраст Байдена является проблемой, и у них есть серьезные или умеренные опасения по поводу того, что он обладает необходимым психическим и физическим здоровьем для работы президента.

Опрос охватил тысячу зарегистрированных избирателей с погрешностью в 3,1%.

Несколько дней назад Байден, выступая на мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию на пост главы государства, с перерывом в несколько минут почти дословно повторил одну и ту же историю.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер впоследствии объяснила это эмоциональностью президента. По ее словам, данный случай не вызывает беспокойства, а для Байдена та история была "невероятно эмоциональным" моментом.

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