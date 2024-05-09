Движение на Можайском шоссе в сторону центра осуществлялось по дублеру из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Можайском шоссе в районе дома 45Б, движение в сторону центра осуществляется по дублеру. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На Можайском шоссе (в районе д. 45Б) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что движение в сторону центра осуществляется по дублеру и призвали водителей выбирать альтернативные маршруты.

Через некоторое время в Дептрансе сообщили, что движение было восстановлено.

Ранее девяностолетняя уроженка Санкт-Петербурга, находившаяся за рулем иномарки, сбила мужчину в Оренбуржье и скрылась с места происшествия. У него диагностировали закрытый перелом костей правой голени со смещением отломков. На пенсионерку завели уголовное дело из-за нарушения ПДД.

До этого авария произошла на внутренней стороне 3-го километра МКАД, где столкнулись три автомобиля. В связи со случившимся движение в районе ДТП было затруднено, но спустя некоторое время его восстановили.

