10 января, 05:27Транспорт
Движение поездов в Забайкалье после схода грузовых вагонов полностью восстановили
Фото: 123RF/natali55522
Движение поездов по перегону Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги, нарушенное из-за схода грузовых вагонов было полностью восстановлено. Об этом сообщает РЖД в телеграм-канале.
"Движение поездов по перегону Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги полностью восстановлено", – указано в сообщении.
Восстановительные работы на месте схода вагонов были завершены 10 января в 04:07 по московскому времени. Более 300 железнодорожников в кратчайшие сроки восстановили более 400 метров одного и 200 метров соседнего пути.
Задержанные из-за схода пассажирские поезда отправляются по маршрутам следования, в РЖД принимают меры по нормализации графика движения.
О сходе 14 вагонов стало известно 8 января. Инцидент произошел в 19:17 по московскому времени. В результате никто не пострадал, угрозы экологии специалисты также не выявили.
Однако был нарушен габарит соседних путей, из-за чего на станции Чернышевск были оставлены пассажирские поезда Москва – Владивосток и Чита – Благовещенск.
Местный отдел СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. По данным следствия, сход произошел на 6 604-м километре перегона Алеур – Укурей в Забайкалье.
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