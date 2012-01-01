Деян Станкович подпишет со "Спартаком" контракт на два года

Московский "Спартак" 16 мая объявил о назначении Деяна Станковича главным тренером со следующего сезона. Сербский 45-летний специалист подпишет контракт сроком на два года. Болельщикам Станкович известен в первую очередь как легенда миланского "Интера". Но какой он тренер и что может дать красно-белым, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Luca Bruno

"В футбол играл, чеканить мяч умеет, Александр Мостовой должен быть доволен", – подобные комментарии стали одними из самых популярных в интернете после грандиозной новости о приходе Деяна Станковича в "Спартак". Это отсылки к тому, как знаменитый полузащитник красно-белых и сборной России отзывался о Гильермо Абаскале – предыдущем наставнике столичного гранда. Мол, испанец "даже жонглировать мячом не умеет" – какой ему "Спартак"!

А Станкович – это другое дело. В общении со СМИ даже сам Мостовой уже одобрил. Да и в целом воодушевились многие: давненько в Российскую Премьер-лигу не приезжала столь звездная фигура. Но чем знаменит Деян Станкович сейчас? И каков его тренерский путь после завершения эффектной карьеры футболиста? Давайте разбираться.

Великий полузащитник. Станкович как футболист, безусловно, стал большой фигурой. Имя он себе сделал в Италии, не раз становившись чемпионом и обладателем кубка страны в составе "Лацио" и "Интера". А с миланцами в 2010 году и вовсе выиграл Лигу чемпионов. Но с момента объявления Станковича новым рулевым "Спартака" СМИ и телеграм-каналы больше вспоминают не тот еврокубковый сезон, а следующий. Когда весной 2011-го Деян на 26-й секунде четвертьфинального матча ЛЧ с "Шальке" забил Мануэлю Нойеру безумным ударом в касание с центра поля (не поленитесь, найдите этот шедевр в Сети).

Так что в "Спартак" едет человек с опытом очень больших побед. Настоящая титулованная суперзвезда. И этот бэкграунд красно-белым, и в особенности молодым футболистам, наверняка пойдет в плюс. Все же учиться игре у такого человека – дорогого стоит.

Молодой тренер, но уже с титулами. Станкович завершил карьеру игрока в 34 и уже примерно через год начал свой путь в другой роли. Для начала Деян вошел в тренерский штаб итальянского "Удинезе", а в следующем сезоне – ставшего родным "Интера". Затем сделал небольшой перерыв, после чего в 2019-м начал самостоятельную карьеру. Впервые в роли главного тренера Станкович предстал в родной "Црвене звезде".



Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

И вот тут начинается самое интересное. За три сезона Станкович-тренер взял с клубом пять трофеев: трижды выиграл чемпионат Сербии и дважды – кубок. Кроме того, Станкович уже успел солидно выиграть чемпионат Венгрии во главе местного "Ференцвароша" – в команду он пришел сразу после Станислава Черчесова и превзошел того по среднему набору очков (2,07 против 1,84 у экс главного наставника сборной России). Собственно, из Будапешта Деян и переходит в "Спартак", попросив об отставке после проигранного недавно финала кубка страны.

Понятно, что конкуренция в чемпионате России выше, чем в Сербии и Венгрии. Но у Станковича есть неплохие результаты и в еврокубках. Да, не в Лиге чемпионов, а Лиге Европы с "Црвеной" и Лиге конференций с "Ференцварошом": в сумме он трижды выводил их в плей-офф. Причем в двух случаях команды серба сходили с дистанции в битвах с будущими финалистами турниров.

В общем, послужной список Станковича-тренера уже привлекает к себе внимание. Правда, есть в нем и не самый приятный эпизод…

Отчаянный. Между "Црвеной" и "Ференцварошом" Станкович принял очень сложный вызов: в октябре 2022-го он встал во главе итальянской "Сампдории", которая к тому моменту набрала в восьми турах Серии А два очка. Приход серба после хороших результатов с белградцами ждали с большим интересом, но чуда не произошло. "Сампдория" вылетела из высшей лиги страны впервые с 2012 года – да еще и с последнего места. А Станкович во всех турнирах одержал всего четыре победы при 20 поражениях, и к моменту его ухода клуб не выиграл 11 игр подряд.

Более того, серб стал одним из худших тренеров в истории "Сампдории" по среднему набору очков – 0,63. Но надо сказать, что тогда весь клуб находился в жесточайшем кризисе. Настолько, что фанаты даже подбросили в штаб-квартиру коробку с головой свиньи и записку: "Следующие головы будут вашими". Пойти в такой клуб – огромный риск, но Станкович на него пошел. Такая решительность в ключевой момент вполне может сыграть "Спартаку" на руку.

Играет в атаку, но получается не всегда. Станкович старается ставить команде результативный футбол. Сезон 2020–2021 в составе "Црвены" в этом плане уникален: 35 побед, ни одного поражения и 114 забитых мячей – абсолютно безумная статистика. "Ференцварош" Станковича тоже кошмарил вратарей: в 42 играх под руководством серба венгры наколотили 91 гол, то есть больше двух мячей за игру.



Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis

Хромой уткой опять же выглядят результаты в "Сампдории": за 32 матча во всех турнирах со Станковичем во главе игроки генуэзцев праздновали взятие ворот всего 31 раз, пропустив при этом катастрофические 66 голов. Неудивительно, что по итогам сезона "моряки" были худшей командой Серии А как по игре в атаке, так и в защите.

Момент привычки. Безусловно, адаптироваться к РПЛ Станковичу будет гораздо проще, чем в свое время тому же Абаскалю и многим другим его предшественникам. И, само собой, дело не в том, что, будучи игроком, он в составе "Интера" противостоял в Лиге чемпионов "Спартаку", ЦСКА и казанскому "Рубину". А в том, что представителю братской Сербии гораздо проще привыкнуть к российским реалиям, чем тому же испанцу или итальянцу. Это факт, доказанный временем.

Кроме того, подспорьем Станковича станет Владимир Слишкович: нынешний весьма успешный исполняющий обязанности главного тренера (одно поражение в восьми матчах после отставки Абаскаля) останется в штабе нового рулевого красно-белых. Он хорошо знает команду и наверняка поможет Деяну быстро включиться в дела, что в условиях короткой летней предсезонки – большой плюс.

Получится ли у Станковича в "Спартаке"? В стане красно-белых работали в том числе очень серьезные имена. Один будущий король Лиги Европы Унаи Эмери чего только стоит. "Спартак" – клуб с грандиозными амбициями и великим прошлым, поэтому здесь не привыкли прощать ошибки. Ни руководство, ни в первую очередь болельщики.

Но на бумаге назначение серба выглядит крайне перспективно: в "Спартак" едет легенда европейского футбола как игрок и уже набивший первые шишки тренер с трофеями, который жалует атакующий футбол. Сотворив этот сенсационный трансфер, красно-белые вновь станут самым обсуждаемым проектом на ближайшие месяцы.