ЦСКА и "Спартак" выиграли матчи 28-го тура Мир – РПЛ

11 мая московские ЦСКА и "Спартак" одержали победы в матчах 28-го тура Мир – Российской Премьер-лиги. Как эти результаты изменили чемпионскую гонку, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" – "Краснодар"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Игра в Москве рассматривалась исключительно как часть чемпионской гонки. Обосновавшийся в середине таблицы "Спартак" в ней не участвует, а вот "Краснодар" – более чем: 50 очков к 27 туру и третье место.

Однако в отличие от южан, красно-белые на ходу: после отставки Гильермо Абаскаля и прихода "временщика" Владимира Слишковича столичный гранд не проиграл в шести последних матчах во всех турнирах. "Быки" тоже весной поменяли тренера – выводившего команду в лидеры Владимира Ивича при первой же пробуксовке ротировали на вернувшегося в клуб Мурада Мусаева, но здесь встряска не особо помогла. В последних двух играх "Краснодар" и вовсе не то что не выиграл – даже не забил.

Хотя матч в Тушине мог разбить эту серию в пух и прах. Уже в дебюте полузащитник "Краснодара" Кади получил пас из глубины, выскочив из-за спины защитника, обыграл голкипера Александра Максименко и должен был катить в пустые ворота. Магия или технический брак, но гола в этом эпизоде не случилось – бразилец пробил мимо. Гости в принципе смотрелись впереди чуть более конкретно, но Слишкович в очередной раз за время своей работы адаптировался под соперника и погасил всю опасность.

В атаке же "Спартак" долгое время не мог создать вообще ничего: в первые полчаса прошел разве что заброс на Михаила Игнатова, которого в конечном итоге съели защитники. А вот на 34-й минуте оборона гостей серьезно недоработала. Красно-белые разогнали атаку и нашли в центральной зоне перед штрафной Романа Зобнина. Игроки "Краснодара" сыграли пассивно, никак не помешав полузащитнику обработать мяч, прицелиться и пробить на исполнение в "девятку". У вратаря южан Матвея Сафонова отразить такую красоту не было ни шанса – 1:0.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В начале второй 45-минутки снова всплыли мысли, будто "Краснодар" кто-то заколдовал. В начале тайма случился прострел Александра Черникова, Максименко неудачно перевел мяч прямо на ногу Эдуарду Сперцяну, тот покатил на уже знакомого нам Кади, бразилец получил второй шанс попасть по пустым воротам, но… перекладина. Серьезный удар по полузащитнику, который и так не может найти себя на протяжении всего сезона.

Соперники играли без середины поля, подходов было много, но вот с завершением – не слишком. Отсюда практически полное отсутствие голевых шансов. И в этом плане который раз за весну неприятно удивил "Краснодар": от борющейся за титул команды всегда ждешь чемпионского напора, но подопечные Мусаева растеряли его по весне. Пара неплохих шансов было у лидера атак Джона Кордобы, но моменты форварда сложно назвать 100-процентными. Да, это и следствие идеально отработавшей защиты "Спартака", но опять же для претендента на первое место такая голевая засуха – не оправдание.

Гол Зобнина остался главным украшением встречи, и казалось, команда Мусаева отваливается от чемпионской гонки. Но…

"Зенит" – ЦСКА

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Одни из самых бедовых команд весны. "Зенит" – лидер таблицы с 51 очком после 27 туров – в последних четырех матчах во всех турнирах не знал вкуса побед. ЦСКА – и вовсе в пяти. Причем в этих сериях есть их очное противостояние: 2 мая москвичи и петербуржцы разошлись миром 1:1 в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

Это была очень плотная игра, и не оставалось сомнений, что она получится таковой и сейчас. Наставник "Зенита" Сергей Семак учел это и выпустил против массированной обороны красно-синих сразу двух форвардов – Ивана Сергеева и Матео Кассьерру. Но и это не помогло пробить стену, выстроенную главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

За весь первый тайм хозяева получили только два реальных шанса открыть счет. На 19-й минуте Артур ускакал от Игоря Дивеева и пробил низом, но вновь подменивший Игоря Акинфеева голкипер Владислав Тороп с ударом бразильца справился. А вот спустя 20 минут вратарь ошибся, при выносе мяча попав в Ивана Облакова. Мяч отскочил к Сергееву, тот отдал на Вендела, и еще один южноамериканец в составе "Зенита" уже готовился праздновать. Но Обляков прочувствовал момент, успел добежать на линию ворот и принял удар бразильца на себя.

"Армейцы" гораздо реже гостили на половине поля сине-бело-голубых. ЦСКА старался доводить свои шансы до удара, но либо было неопасно, либо под выстрел бросались защитники. В общем, голкипер "Зенита" Михаил Кержаков хоть и понервничал, но провел первый тайм почти без работы.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Вторая половина встречи не отличалась от первой, за исключением одной существенной детали – красно-синие сумели забить. На 55-й минуте защитник ЦСКА Мойзес здорово пробил со стандарта в крестовину, после чего за отскоком побежал другой игрок обороны гостей Илья Агапов. Догнать его попытался Кассьерра, но сыграл грязно, наступив сопернику на голеностоп. Дело было в штрафной, поэтому главный судья встречи Сергей Иванов указал на точку. Пенальти исполнил Федор Чалов – 1:0.

Наверняка болельщики "армейцев" в эту секунду вспомнили грустную статистику этого сезона: ЦСКА, ведя в счете, упустил 23 очка. Зная это, казалось, что даже выстроенные Федотовым две линии обороны дадут-таки трещину. Но петербуржцы, за исключением вышедшего на замену юркого полузащитника Педро, показали очень слабое движение, раз за разом сваливаясь на банальные навесы на двух своих форвардов. Но и Кассьерра, и Сергеев, и сменившие их Вильсон Изидор и Александр Ерохин, который забил в майском кубковом матче и вновь сыграл "столба", проиграли верх тройке центральных защитников гостей. Лишь у последнего был неплохой шанс: после удара россиянина через себя и серии рикошетов Торопу пришлось переводить мяч на угловой.

Ближе всех к голу на последних минутах были Педро и еще один выскочивший со скамейки полузащитник Густаво Мантуан, но голкипер ЦСКА был неподражаем. Для начала первый шикарно пробил издали после розыгрыша штрафного – Тороп потащил сложный мяч из левого от себя угла. А затем уже второй зарядил под перекладину из-за пределов штрафной, и вновь Владислав в прыжке спас свою команду.

ЦСКА победил "Зенит" на выезде впервые с апреля 2011 года, а команда Сергея Семака вновь не сумела оторваться от преследователей, пребывая по многим статистическим выкладкам в худшем своем состоянии за последние сезоны. Они встретятся вновь уже 15 мая во втором матче финала Пути РПЛ Кубка России, и если петербуржцы хотят в главный матч турнира в "Лужниках", тренерскому штабу нужно кардинально переосмыслить происходящее.

А в чемпионате главным выгодоприобретателем от осечек "Краснодара" и "Зенита" было столичное "Динамо". И бело-голубые, которые завершали программу 11 мая игрой в Калининграде против "Балтики", умудрились выиграть со счетом 3:2, уступая к 93-й (!) минуте матча. После чего возглавили таблицу, опередив петербуржцев на два очка. До конца РПЛ осталось два тура, и нас ждет абсолютно непредсказуемая развязка в борьбе за титул.