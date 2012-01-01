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02 мая, 23:09

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ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России по футболу

Все сложно: ЦСКА и "Зенит" лишили публику зрелища в Кубке России

2 мая московский ЦСКА дома сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в первом полуфинале Кубка России по футболу. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 15 мая. Почему ни одна из команд не смогла добиться победы, знает спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Противостояние ЦСКА и "Зенита" по нынешнему формату Кубка России именуется финалом Пути РПЛ. Но по факту это – полуфинал турнира, так как параллельно путевку в главный матч в "Лужниках" оспаривают участники Пути регионов. И в отличие от этой сетки, где команды играют без права на ошибку, противостояния в Пути РПЛ состоят из двух матчей.

А "Зенит" и ЦСКА за ближайшие две недели сыграют все три. Это стало возможным волей календаря: между двумя полуфиналами Кубка затесался матч РПЛ на домашнем стадионе петербуржцев. Причем "армейцы" встречают соперника, когда тот приболел: до первой игры серии с москвичами подопечные Сергея Семака в чемпионате проиграли дважды, не забив при этом ни одного мяча.

Но и команда Владимира Федотова не блещет: в последних встречах ЦСКА "засушил" дерби со "Спартаком" и проиграл "Ахмату" и "Балтике" из нижней части таблицы. После провала в Калининграде главный тренер красно-синих перетряхнул состав, выпустив на "Зенит" с первых минут сразу шесть новых футболистов. Но Семак пошел еще дальше – восемь изменений в стартовой расстановке по сравнению с проигранной встречей в РПЛ с "Динамо".

История в том, что вышедшие на армейское поле петербуржцы – в большинстве своем резервисты. И если экспериментальная тройка центральных защитников с Родригао, Нуралы Алипом и номинальным опорником Вильмаром Барриосом работала вполне надежно, то вот передняя линия в своем неосновном сочетании выглядела блекло. За весь первый тайм "Зенит" не нанес ни одного удара в створ, да и в целом гости почти не тревожили подменяющего Игоря Акинфеева в матчах Кубка голкипера Владислава Торопа.

А вот у ЦСКА в старте вышли практически все игроки основы, которых Федотов поберег на берегах Балтийского моря. Для полноты картины в поле не хватало разве что Аббоса Файзуллаева, примчавшегося на игру буквально с самолета после возвращения из стана молодежной сборной Узбекистана. Но хоть хозяева до перерыва и выглядели поинтереснее в финальной трети, голкипер "Зенита" Денис Адамов стал героем лишь одного эпизода – вынимая мяч из сетки после гола Федора Чалова, забитого из очевидного офсайда.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В начале второй половины петербуржцы попытались сбить хозяев с толку мощным началом, одним из паззлов которого стал опасный удар Густаво Мантуана издали – Тороп едва коснулся мяча и перевел его в перекладину. Но порыв погасил длиннющий просмотр эпизода, предшествующего выстрелу бразильца: в борьбе форварда "Зенита" Ивана Сергеева с защитником ЦСКА Мойзесом у пределов армейской штрафной главный судья Сергея Карасев и его видеобригада очень долго высматривали игру рукой у футболиста красно-синих. Минут пять арбитры крутили повторы туда-сюда, чтобы в итоге разглядеть ее не у бразильца, а у нападающего сборной России.

Пауза явно пошла на пользу ЦСКА. На 53-й минуте "армейцы" получили право на стандарт далековато от штрафной, поэтому решили разыграть его через пас. Диагональ Милана Гайича на Виллиана Рошу, тот скидывает в район вратарской, мяч заметался, пока не оказался на стопе у нападающего хозяев Антона Заболотного. Матерый красно-синий таран затолкал круглого в сетку с мясом – 1:0.

Получив по лбу, "Зенит" попытался тут же дать сдачи, но с игры не получалось ничего. Вспоминается лишь эталонное обезмячивание Виктора Мендеса в исполнении юркого Педро на 65-й минуте с мгновенным ударом в ближний угол, стукнувшимся о штангу. Но и ЦСКА не сказать, что пошел добивать соперника, – Денис Адамов был одним из самых незагруженных футболистов на поле.

В итоге в этой встрече командам было суждено забивать только со стандартов. Высоченный Александр Ерохин, вышедший на замену на 75-й минуте, на 84-й послушал некие наставления от Семака и побежал в штрафную на розыгрыш углового. Подача, и петербургский исполин бьет головой точно в цель – 1:1. Ерохина в единоборстве не удержал Роша, а Тороп полетел на перехват, но не выпрыгнул за мячом – роковая серия ошибок.

Пожалуй, в наши дни мы наблюдаем одну из самых уязвимых версий "Зенита" за последние годы. Как только тренерский штаб прибегает к ротации, качество игры уж очень сильно проседает. Но, видимо, нынешний ЦСКА даже дома не способен положить на лопатки таких петербуржцев. А на "Газпром-Арене" в ответном кубковом полуфинале придется ой как несладко.

Возможно, об упущенном домашнем шансе армейские болельщики еще вспомнят.

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Камзин Никита

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