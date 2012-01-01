"Спартак" и "Динамо" выиграли у "Локомотива" и "Зенита" в 26-м туре РПЛ

28 апреля в 26-м туре МИР – Российской Премьер-лиги состоялось сразу два топ-матча. "Спартак" в столичном дерби принимал "Локомотив", а в гости к "Динамо" приехал "Зенит". Что из этого вышло, знает спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" – "Локомотив"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

В последнем в этом сезоне РПЛ московском дерби схлестнулись соседи по турнирной таблице. Красно-зеленые до 26 тура были повыше – четвертая строчка и 41 очко, у красно-белых шестое место и 39 баллов. При этом и "Спартак", и "Локо" весной пережили турбулентность на тренерских скамейках из-за череды смазанных игр. Однако если Михаил Галактионов все же не ушел из стана "железнодорожников", то их оппоненты пошли на замену Гильермо Абаскаля прямо в разгар финальной части сезона.

Принявший управление с приставкой "и. о." бывший ассистент испанца Владимир Слишкович пока чередует усыпляющие матчи с развеселыми. Игре с "Локо" боснийский специалист решил добавить интриги прямо со стартового состава, вполовину обновив его по сравнению с предыдущим матчем против ЦСКА. При этом если с "армейцами" Слишкович играл в три центральных защитника, то с "железнодорожниками" – в два.

Галактионов же выставил вполне привычные для него 4–2–3–1 с минимальными изменениями в стартовой расстановке по сравнению с победным матчем против "Пари НН".

Эта игра сонной уж точно не получилась. "Спартак" и "Локо" действовали на приличных скоростях, при этом красно-зеленые до перерыва забрали перевес в атаке. Особенно был усерден Сергей Пиняев, который и сам находил момент для удара, и партнерам старался ассистировать. Но атакам не хватало качественного завершения, посему вратарь красно-белых Александр Максименко в первом тайме даже толком не вступил в игру.

"Спартак" же до перерыва испытывал дефицит острых эпизодов впереди. Запомнился вполне берущийся для голкипера "Локо" Илья Лантратова удар Романа Зобнина в дебюте и классный дальний выстрел Манфреда Угальде в конце первого тайма. Но даже в условиях дефицита голевых шансов хозяева все равно смогли забить. В конце тайма при розыгрыше углового рука защитника гостей Александра Сильянова встретилась с мячом после удара Зобнина, и главный арбитр Кирилл Левников тут же указал на точку. Тео Бонгонда был безжалостен – 1:0 в пользу "Спартака".



Фото: ТАСС/Софья Сандурская

После перерыва Галактионов перестроил сочетания в атаке, посадив на скамейку легковесного крайка Илью Самошникова и выпустив пробивного центрфорварда Тимура Сулейманова. На 51-й минуте ход себя оправдал: "Локо" разыграл угловой с забросом на дальнюю штангу, Сильянов сделал скидку в центр, и форвард замкнул комбинацию в касание – 1:1.

Взять быка за рога гости по горячим следам не смогли, и вместо этого пропустили еще. На 56-й минуте "Спартак" спокойно разыгрывал мяч на правом фланге, Руслан Литвинов нашел диагональю в штрафной Хесуса Медину, которого защита "Локо" не удосужилась прикрыть. Удар парагвайца головой был точен – 2:1.

На 67-й минуте сработала уже замена Слишковича. "Спартак" разогнал эталонную контратаку с проходом Бонгонды, конголезец вывел один на один с Лантратовым появившегося во втором тайме Даниила Хлусевича, и латераль в касание пробил над перчатками вратаря – 3:1. Но тут вдруг сыграл еще один джокер Галактионова со скамейки. На 71-й минуте красно-зеленые разыграли очередной угловой, серия скидок, и мяч здорово лег на ногу Владиславу Сарвели, который только-только появился на газоне – 3:2.

Счастье в атаке команды искали до упора. Весь матч выдался ударным: соперники нанесли 37 выстрелов по воротам на двоих, из которых 14 полетели в створ. Но в итоге красно-белые были на один удар точнее. "Спартак" при Слишковиче вновь набрал очки, и за счет победы обогнал "Локо" в турнирной таблице. Приставку "и.о" пора откидывать?

"Динамо" – "Зенит"

После того, как бело-голубые в РПЛ вдруг проиграли три матча подряд в конце марта – начале апреля, эту игру уже перестали воспринимать как разборку за чемпионство. Но тут свое слово взял "Зенит", который на неделе в перенесенном 21-м туре вдруг уступил дома казанскому "Рубину" со счетом 0:2. Только вдумайтесь: сине-бело-голубые при главном тренере Сергее Семаке в чемпионате никогда не уступали в родных стенах всухую – вот уж чудеса. И это – при 24-х ударах "Зенита" по воротам.

А вот "Динамо", выдав плохую серию, затем зарядило две подряд победы в РПЛ. В итоге отрыв в таблице между петербуржцами и москвичами (первое и третье место) вдруг сократился до шести очков, и в случае успеха последних в очной дуэли мог превратиться в три. Тут же начал потирать руки "Краснодар", который отстает от "Зенит" всего на балл и играет свой матч с "Крыльями" 29 апреля.

В отличие от залихватской битвы "Спартака" и "Локо", эта встреча карнавальной не получилась. Это в принципе был матч для той части любителей игры, которая обожает разбирать действия в оборонительной линии. За весь первый тайм случился лишь один по-настоящему опасный момент: "Зенит" в дебюте разыграл штрафной, мяч попал к лучшему бомбардиру РПЛ Матео Кассьерре, но сложнейший удар колумбийца низом почти в упор четко отразил вратарь "Динамо" Антон Шунин. Гости заперли хозяев на своей половине поля, но никак не могли найти прореху в заборе. А бело-голубые в свою очередь пытались организовать контригру, однако "Зенит" ловко накидывал удавку на соперника.



Во втором тайме все было также, пока наставник "Динамо" Марцел Личка не выпустил на поле припасенного на скамейке Бителло. Бразилец ускорил игру, за счет чего помог партнерам проходить душную оборону "Зенита". В одной из атак хозяева арены в Петровском парке заработали штрафной, реализованный ударом Даниила Фомина в стенку. Подбор за Хорхе Карраскалем, колумбиец прочертил длинную передачу в штрафную, мяч прилетел на голову капитану бело-голубых, защитнику Фабиану Бальбуэне, который сбросил снаряд на центр вратарской. Лидер атак "Динамо" Константин Тюкавин в полном одиночестве сумел обуздать мяч и проткнуть его в сетку – 1:0 на 77 минуте встречи.

Семак пошел ва-банк, выпустив все имеющиеся атакующие резервы, но "Динамо" в этот вечер было непробиваемо. Команда Лички возвращает себя в чемпионскую гонку и вновь обостряет ее до предела. А вот "Зенит" терпит второе сухое поражение подряд — кризис прямо под конец сезона?