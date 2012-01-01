Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 01:12

Спорт
Главная / Истории /

"Спартак" и "Динамо" выиграли у "Локомотива" и "Зенита" в 26-м туре РПЛ

Такие разные топ-матчи: что подарили фанатам центральные встречи 26-го тура РПЛ

28 апреля в 26-м туре МИР – Российской Премьер-лиги состоялось сразу два топ-матча. "Спартак" в столичном дерби принимал "Локомотив", а в гости к "Динамо" приехал "Зенит". Что из этого вышло, знает спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" – "Локомотив"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

В последнем в этом сезоне РПЛ московском дерби схлестнулись соседи по турнирной таблице. Красно-зеленые до 26 тура были повыше – четвертая строчка и 41 очко, у красно-белых шестое место и 39 баллов. При этом и "Спартак", и "Локо" весной пережили турбулентность на тренерских скамейках из-за череды смазанных игр. Однако если Михаил Галактионов все же не ушел из стана "железнодорожников", то их оппоненты пошли на замену Гильермо Абаскаля прямо в разгар финальной части сезона.

Принявший управление с приставкой "и. о." бывший ассистент испанца Владимир Слишкович пока чередует усыпляющие матчи с развеселыми. Игре с "Локо" боснийский специалист решил добавить интриги прямо со стартового состава, вполовину обновив его по сравнению с предыдущим матчем против ЦСКА. При этом если с "армейцами" Слишкович играл в три центральных защитника, то с "железнодорожниками" – в два.

Галактионов же выставил вполне привычные для него 4–2–3–1 с минимальными изменениями в стартовой расстановке по сравнению с победным матчем против "Пари НН".

Эта игра сонной уж точно не получилась. "Спартак" и "Локо" действовали на приличных скоростях, при этом красно-зеленые до перерыва забрали перевес в атаке. Особенно был усерден Сергей Пиняев, который и сам находил момент для удара, и партнерам старался ассистировать. Но атакам не хватало качественного завершения, посему вратарь красно-белых Александр Максименко в первом тайме даже толком не вступил в игру.

"Спартак" же до перерыва испытывал дефицит острых эпизодов впереди. Запомнился вполне берущийся для голкипера "Локо" Илья Лантратова удар Романа Зобнина в дебюте и классный дальний выстрел Манфреда Угальде в конце первого тайма. Но даже в условиях дефицита голевых шансов хозяева все равно смогли забить. В конце тайма при розыгрыше углового рука защитника гостей Александра Сильянова встретилась с мячом после удара Зобнина, и главный арбитр Кирилл Левников тут же указал на точку. Тео Бонгонда был безжалостен – 1:0 в пользу "Спартака".

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

После перерыва Галактионов перестроил сочетания в атаке, посадив на скамейку легковесного крайка Илью Самошникова и выпустив пробивного центрфорварда Тимура Сулейманова. На 51-й минуте ход себя оправдал: "Локо" разыграл угловой с забросом на дальнюю штангу, Сильянов сделал скидку в центр, и форвард замкнул комбинацию в касание – 1:1.

Взять быка за рога гости по горячим следам не смогли, и вместо этого пропустили еще. На 56-й минуте "Спартак" спокойно разыгрывал мяч на правом фланге, Руслан Литвинов нашел диагональю в штрафной Хесуса Медину, которого защита "Локо" не удосужилась прикрыть. Удар парагвайца головой был точен – 2:1.

На 67-й минуте сработала уже замена Слишковича. "Спартак" разогнал эталонную контратаку с проходом Бонгонды, конголезец вывел один на один с Лантратовым появившегося во втором тайме Даниила Хлусевича, и латераль в касание пробил над перчатками вратаря – 3:1. Но тут вдруг сыграл еще один джокер Галактионова со скамейки. На 71-й минуте красно-зеленые разыграли очередной угловой, серия скидок, и мяч здорово лег на ногу Владиславу Сарвели, который только-только появился на газоне – 3:2.

Счастье в атаке команды искали до упора. Весь матч выдался ударным: соперники нанесли 37 выстрелов по воротам на двоих, из которых 14 полетели в створ. Но в итоге красно-белые были на один удар точнее. "Спартак" при Слишковиче вновь набрал очки, и за счет победы обогнал "Локо" в турнирной таблице. Приставку "и.о" пора откидывать?

"Динамо" – "Зенит"

Фото: ТАСС/Евдокимов Вячеслав/ФК "Зенит"

После того, как бело-голубые в РПЛ вдруг проиграли три матча подряд в конце марта – начале апреля, эту игру уже перестали воспринимать как разборку за чемпионство. Но тут свое слово взял "Зенит", который на неделе в перенесенном 21-м туре вдруг уступил дома казанскому "Рубину" со счетом 0:2. Только вдумайтесь: сине-бело-голубые при главном тренере Сергее Семаке в чемпионате никогда не уступали в родных стенах всухую – вот уж чудеса. И это – при 24-х ударах "Зенита" по воротам.

А вот "Динамо", выдав плохую серию, затем зарядило две подряд победы в РПЛ. В итоге отрыв в таблице между петербуржцами и москвичами (первое и третье место) вдруг сократился до шести очков, и в случае успеха последних в очной дуэли мог превратиться в три. Тут же начал потирать руки "Краснодар", который отстает от "Зенит" всего на балл и играет свой матч с "Крыльями" 29 апреля.

В отличие от залихватской битвы "Спартака" и "Локо", эта встреча карнавальной не получилась. Это в принципе был матч для той части любителей игры, которая обожает разбирать действия в оборонительной линии. За весь первый тайм случился лишь один по-настоящему опасный момент: "Зенит" в дебюте разыграл штрафной, мяч попал к лучшему бомбардиру РПЛ Матео Кассьерре, но сложнейший удар колумбийца низом почти в упор четко отразил вратарь "Динамо" Антон Шунин. Гости заперли хозяев на своей половине поля, но никак не могли найти прореху в заборе. А бело-голубые в свою очередь пытались организовать контригру, однако "Зенит" ловко накидывал удавку на соперника.

Фото: ТАСС/Евдокимов Вячеслав/ФК "Зенит"

Во втором тайме все было также, пока наставник "Динамо" Марцел Личка не выпустил на поле припасенного на скамейке Бителло. Бразилец ускорил игру, за счет чего помог партнерам проходить душную оборону "Зенита". В одной из атак хозяева арены в Петровском парке заработали штрафной, реализованный ударом Даниила Фомина в стенку. Подбор за Хорхе Карраскалем, колумбиец прочертил длинную передачу в штрафную, мяч прилетел на голову капитану бело-голубых, защитнику Фабиану Бальбуэне, который сбросил снаряд на центр вратарской. Лидер атак "Динамо" Константин Тюкавин в полном одиночестве сумел обуздать мяч и проткнуть его в сетку – 1:0 на 77 минуте встречи.

Семак пошел ва-банк, выпустив все имеющиеся атакующие резервы, но "Динамо" в этот вечер было непробиваемо. Команда Лички возвращает себя в чемпионскую гонку и вновь обостряет ее до предела. А вот "Зенит" терпит второе сухое поражение подряд — кризис прямо под конец сезона?

Читайте также


Камзин Никита

спорт

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика