Новости регионов: Челябинскую область накрыл ураган с ливнями и шквалистым ветром

Челябинскую область накрыл сильный ураган. Шквалистый ветер сносил машины с трассы, из-за ливня видимость на дорогах снизилась практически до нуля. Водителям пришлось съезжать на обочину, чтобы переждать непогоду. По прогнозам синоптиков, такая погода в регионе сохранится до 30 июня, объявлено экстренное предупреждение. На территории области отменены массовые мероприятия.

На Тихоокеанском флоте завершились учения с практическим применением оружия. В течение десяти дней моряки отрабатывали различные действия в акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей. Используя корабли и морскую авиацию, они выполнили свыше 800 боевых упражнений, а в финале высадили десант на Курильские острова.

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