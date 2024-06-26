Новости регионов: спасатели стали обследовать акваторию Черного моря после удара ВСУ

Акваторию Черного моря после ракетного удара ВСУ стали обследовать спасатели. Водолазы проверили уже более двух гектаров морского дна, впереди еще четыре с половиной. У берега нашли один неразорвавшийся кассетный боеприпас, его планируют уничтожить на месте. Известно, что к работам привлечены 19 человек.

Поздним вечером 25 июня центральную площадь Махачкалы оцепили силовики. Очевидцы заметили несколько нарядов полиции и машины с включенными мигалками. Как выяснилось позже, причиной оцепления стала проверка территории после ложного вызова.

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