Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 08:30

Происшествия

Новости регионов: спасатели стали обследовать акваторию Черного моря после удара ВСУ

Новости регионов: спасатели стали обследовать акваторию Черного моря после удара ВСУ

Вновь вспыхнувший пожар в бывшем здании НИИ во Фрязине мог раздуть ветер

Силовики сняли оцепление с центра Махачкалы после сообщения о вооруженном человеке

Пожарные сумели потушить вновь загоревшееся здание во Фрязине

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Акваторию Черного моря после ракетного удара ВСУ стали обследовать спасатели. Водолазы проверили уже более двух гектаров морского дна, впереди еще четыре с половиной. У берега нашли один неразорвавшийся кассетный боеприпас, его планируют уничтожить на месте. Известно, что к работам привлечены 19 человек.

Поздним вечером 25 июня центральную площадь Махачкалы оцепили силовики. Очевидцы заметили несколько нарядов полиции и машины с включенными мигалками. Как выяснилось позже, причиной оцепления стала проверка территории после ложного вызова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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