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25 июня, 14:15

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Врачи московских больниц рассказали о состоянии пациентов из Севастополя

Врачи московских больниц рассказали о состоянии пациентов из Севастополя

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Врачи московских больниц рассказали о состоянии пациентов, которых привезли на лечение из Севастополя после атаки ВСУ. Трое пациентов находятся в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, у них сочетанные травмы, сообщил директор медучреждения Сергей Петриков.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале рассказал, что из городских больниц Севастополя уже выписали семерых пострадавших. По данным на 25 июня, в медучреждениях остаются 50 пациентов, в том числе 12 детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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