Сообщение в полицию о вооруженном человеке в Махачкале оказалось ложным

Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев

Очевидец сообщал, что видел вооруженного человека на площади в Махачкале, однако эта информация не подтвердилась. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, пишет РИА Новости.

"Поступило сообщение от очевидца о том, что он увидел в районе Университетской площади вооруженного человека. На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена", – заявила она.

Гариева сообщила, что на месте была проведена тщательная проверка площади и окружающей территории с привлечением кинологов, информация о вооруженном человеке не подтвердилась.

Нарушений общественного порядка нет, все спокойно, подчеркнула она. Полиция сняла оцепление с Университетской площади в центре города.

Ранее администрация Ленинского района Махачкалы попросила жителей не покидать свои дома в связи с информацией о стрельбе, которая якобы была слышна в центре города вечером 25 июня. При этом в городе не вводили план-перехват.