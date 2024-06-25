25 июня, 15:56Политика
Эрдоган в разговоре с Путиным осудил теракты в Дагестане
Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным осудил теракты в Дагестане и заявил, что Анкара выступает против всех форм терроризма. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.
"Он также выразил соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", – приводит заявление ТАСС.
В беседе с президентом РФ турецкий лидер также заявил о намерении продолжить борьбу с терроризмом в регионе.
Террористы напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале в воскресенье, 23 июня. Боевики открыли огонь по зданиям и местным жителям, обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала. В ходе КТО ликвидировали пятерых боевиков.
При нападении погиб 21 человек, 16 из которых были сотрудниками правоохранительных органов. Жертвами теракта также стали православный священник и гражданские лица.
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал теракты в регионе тщательно спланированной акцией. Аналогичное предположение выдвинули СМИ после общения с источником, который рассказал, что следователи обнаружили подтверждение тому, изучив содержимое телефонов ликвидированных боевиков.
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