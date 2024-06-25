Фото: телеграм-канал "Подъём"

Администрация Ленинского района Махачкалы попросила жителей не покидать свои дома в связи с информацией о стрельбе, которая якобы была слышна в центре города вечером 25 июня.

"Уважаемые жители Ленинского района! В городе опять неспокойно. Просим вас воздержаться от поздних выходов на улицу. Будьте аккуратнее и бдительнее", – говорится в публикации муниципалитета в телеграм-канале.

При этом в городе не вводили план-перехват, рассказала в беседе с РИА Новости глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. По ее словам, распространяемая некоторыми телеграм-каналами информация не соответствует действительности.

До этого теракты произошли в Дагестане вечером в воскресенье, 23 июня. Злоумышленники напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Они обстреливали здания и местных жителей. Под огонь также попали пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате этих событий погиб 21 человек. При этом 16 из них оказались сотрудниками полиции. Жертвами теракта также стали православный священник и гражданские лица. Входе проведения КТО силовики сумелиликвидировать пятерых боевиков.