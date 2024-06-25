Путин наградил полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане

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Владимир Путин наградил орденом Мужества 20 полицейских, которые принимали участие в задержании террористов в Дагестане. При этом 15 из них получили награду посмертно.

Кроме того, глава государства наградил еще 10 сотрудников полиции, участвовавших в этой операции, медалью "За храбрость" 2-й степени.

В соответствующем указе российского президента подчеркивается, что они были награждены "за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки.

Погибший в ходе этих событий протоиерей Николай Котельников был награжден орденом Мужества, а охранник церкви – медалью "За отвагу".

Вечером воскресенья, 23 июня, террористы напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Злоумышленники начали обстреливать здания и местных жителей. Под обстрелом также оказались пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате погиб 21 человек. Помимо сотрудников полиции и священника, жертвами этой трагедии стали гражданские лица. Силовики ликвидировали пятерых боевиков.