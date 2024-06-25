РИА Новости: причиной быстрого распространения огня во Фрязине стали горючие материалы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Причиной быстрого распространения огня в горящем здании в подмосковном Фрязине стали внутренняя отделка из горючих материалов, перепланировки и панорамные окна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

"На распространение пожара повлияли высокие потолки, панорамное остекление, большая пожарная нагрузка, есть такой термин: это количество горючего вещества на квадратный метр", – рассказал собеседника агентства.

Он отметил, что в здании не делался ремонт около 15 лет и его давно никто не обслуживал. Это в совокупности привело к тому, что достаточных условий для успешного обнаружения и тушения пожара не было. Также он добавил в этот список серию взрывов и открывающееся панорамное остекление из-за которого начал поступать кислород, что поспособствовало распространению огня.

"Все, кто там работал, сделали все, что могли. <...> Локализация пожара была дана достаточно быстро для здания таких площадей, пять тысяч квадратных метров. Локализация за 5–6 часов – это считается очень быстро", – заключил он.

Огонь охватил здание бывшего НИИ "Платан" днем 24 июня. Площадь пожара достигала 5 тысяч квадратных метров. Жертвами ЧП стали шесть человек. Двое погибли, выпав из окна горящего здания. Тела еще четырех человек обнаружили позднее на седьмом этаже.

В настоящее время расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. По версии следствия, возгорание могло произойти в результате неисправности электропроводки. Пожар в здании полностью потушен 25 июня.