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Новости

25 июня, 11:30

Происшествия

Новости регионов: семьи погибших и пострадавшие в Дагестане получат финансовую помощь

Новости регионов: семьи погибших и пострадавшие в Дагестане получат финансовую помощь

Причиной пожара во Фрязине могла стать неисправность электропроводки

Пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю распределили по столичным клиникам

Тела четырех человек обнаружили на месте пожара в подмосковном Фрязине

Новости регионов: российский фрегат отработал поиск подводных лодок в Атлантическом океане

Новости регионов: 370 участков подтоплены в Приморском крае после ливней

Следственный комитет РФ взял под свой контроль дело о пожаре в подмосковном Фрязине

В Москву доставили 22 пострадавших от удара ВСУ по Севастополю

МЧС сообщило о ликвидации пожара в подмосковном Фрязине

Севастопольцы с детьми, которые пострадали в ходе атак ВСУ, получат специальные выплаты

Власти Дагестана выделили для помощи семьям погибших и пострадавшим при теракте 50 миллионов рублей. В Дербенте жители несут цветы к памятнику трех религий, который символизирует единство христианства, иудаизма и ислама. Вооруженные боевики устроили теракты в Дербенте и Махачкале 23 июня. При нападении были ранены 26 человек, еще 20 погибли. Силовики ликвидировали пятерых боевиков – их личности установлены.

Тем временем фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок с применением вертолета. Плановые тренировки прошли в Атлантическом океане, в 50 километрах от берега. Также экипаж провел воздушную разведку и на ходу смог пять раз посадить вертолет на фрегат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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