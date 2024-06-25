Новости регионов: семьи погибших и пострадавшие в Дагестане получат финансовую помощь

Власти Дагестана выделили для помощи семьям погибших и пострадавшим при теракте 50 миллионов рублей. В Дербенте жители несут цветы к памятнику трех религий, который символизирует единство христианства, иудаизма и ислама. Вооруженные боевики устроили теракты в Дербенте и Махачкале 23 июня. При нападении были ранены 26 человек, еще 20 погибли. Силовики ликвидировали пятерых боевиков – их личности установлены.

Тем временем фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок с применением вертолета. Плановые тренировки прошли в Атлантическом океане, в 50 километрах от берега. Также экипаж провел воздушную разведку и на ходу смог пять раз посадить вертолет на фрегат.

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