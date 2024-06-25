Новости регионов: число погибших в результате терактов в Дагестане увеличилось до 21

Число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21 человека, сообщает региональный Минздрав. Среди них – правоохранители и гражданские лица. Между тем в республике проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности, в том числе депутатов. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов.

Тем временем в Краснодаре с закрытой парковки торгового центра вылетела машина. Она пробила ограждение, упала и перевернулась на крышу. По сообщениям СМИ, в салоне находилась семья из трех человек.

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