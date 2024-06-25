Собянин: еще 320 семей получили жилье по реновации в Можайском районе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 320 семей переедут в новостройку по программе реновации в столичном Можайском районе. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Мэр рассказал, что здание расположено по адресу улица Красных Зорь, дом 23. Его построили на месте старых домов. Таким образом, жители получили квартиры в привычном районе, подчеркнул Собянин.

"Жилой комплекс выглядит очень современно: стильные фасады, витражное остекление, подземный паркинг. Несколько квартир в доме оборудованы для маломобильных жителей", – указал градоначальник.

Сам район динамично развивается, отметил Собянин и напомнил, что запланировано строительство образовательного комплекса на 1,1 тысячи мест и детского сада на 150 воспитанников. Всего в программу реновации в Можайском районе включили 148 жилых домов.

Ранее сообщалось, что в ВАО новые квартиры получат 95 тысяч москвичей. С начала реализации программы реновации там возвели 44 новостройки площадью почти 740 тысяч квадратных метров. Сейчас в округе строят еще 42 дома площадью порядка 830 тысяч "квадратов", сказал заммэра Владимир Ефимов.